«Факел» — «Ростов»: Роналдо вывел гостей вперед

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«Ростов» открыл счет в матче против «Факела» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

На 83-й минуте за ростовчан отличился Роналдо.