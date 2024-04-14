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Сегодня, 18:22

Костылев назвал главную причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«По уровню игры «Зенит» лучше «Краснодара». И вчера команда Семака в очередной раз это показала. Чемпионский вопрос в РПЛ решен? Очень похоже на это. Но в «Зените» же тоже играют живые люди. Кто-то заболеет, кто-то сдаст. Говорить о том, что чемпионская гонка завершена преждевременно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Также он назвал основную причину поражения «Краснодара» в игре против «Зенита».

«Пока «Краснодар» двигался хорошо, игра получалась. А как только «быки» сбавили темп, «Зенит» перехватил преимущество», — добавил специалист.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Костылев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Краснодар

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П
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 9
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Динамо

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