Семин остался недоволен работой арбитров в матче ЦСКА и «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

«Это был яркий и очень хороший матч на протяжении всех 90 минут. Три очка играли громадную роль в этой встрече, потому что разыгрывалось первое место на данный момент. Не зря ЦСКА и «Краснодар» сейчас находятся на вершине турнирной таблицы. Они были хорошо подготовлены. Но, на мой взгляд, очень слабый матч провел судейский корпус. Это касается и арбитров на ВАР, и работающих в поле. В какой-то степени это испортило зрелище. Надо разобраться, какие основания были назначать именно эту бригаду? Матч был прекрасен, высокого уровня, но бригада не соответствовала уровню», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.