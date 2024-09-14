«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ — 0:0.

Воронежцы с 5 очками остаются на последнем месте в РПЛ. «Пари НН» (7 очков) идет 11-м в турнирной таблице. Команда Саши Илича продлила серию без побед в чемпионате России до 4 матчей.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет против «Зенита». Матч пройдет 21 сентября. Нижегородцы 22 сентября дома примут «Локомотив».