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«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» — «Пари НН».
Фото ФК «Факел»

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ — 0:0.

Воронежцы с 5 очками остаются на последнем месте в РПЛ. «Пари НН» (7 очков) идет 11-м в турнирной таблице. Команда Саши Илича продлила серию без побед в чемпионате России до 4 матчей.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет против «Зенита». Матч пройдет 21 сентября. Нижегородцы 22 сентября дома примут «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 14:15. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Пари Нижний Новгород

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
2
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
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 7
Алексей Батраков

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Локомотив

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Рубин

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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 6 1 1
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