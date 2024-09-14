Евсеев раскрыл секрет успешной работы Галактионова в текущем сезоне

Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в текущем сезоне.

«Во-первых, надо сказать руководству большое спасибо, что приняли решение не дергать, а наоборот успокоить Галактионова в период, когда не было результата у команды. После этого пошли результаты. Еще в текущем сезоне мы видим, что много игроков из «Локомотива» ушли. Однако Галактионов работал в молодежных и юношеских сборных, то есть он знает многих ребят. Так что он может работать довольно качественно с молодыми игроками, и они растут», — сказал Евсеев «СЭ».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 году. Ранее он работал в системе молодежных сборных команд России, а также в нескольких клубах РПЛ.

После 8 матчей железнодорожники лидируют в турнирной таблице РПЛ, проведя на 1 матч больше конкурентов.

Александр Абустин