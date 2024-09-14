Евсеев раскрыл секрет успешной работы Галактионова в текущем сезоне
Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в текущем сезоне.
«Во-первых, надо сказать руководству большое спасибо, что приняли решение не дергать, а наоборот успокоить Галактионова в период, когда не было результата у команды. После этого пошли результаты. Еще в текущем сезоне мы видим, что много игроков из «Локомотива» ушли. Однако Галактионов работал в молодежных и юношеских сборных, то есть он знает многих ребят. Так что он может работать довольно качественно с молодыми игроками, и они растут», — сказал Евсеев «СЭ».
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 году. Ранее он работал в системе молодежных сборных команд России, а также в нескольких клубах РПЛ.
После 8 матчей железнодорожники лидируют в турнирной таблице РПЛ, проведя на 1 матч больше конкурентов.
Александр Абустин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
2
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1