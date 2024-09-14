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Сегодня, 16:00

Евсеев раскрыл секрет успешной работы Галактионова в текущем сезоне

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Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в текущем сезоне.

«Во-первых, надо сказать руководству большое спасибо, что приняли решение не дергать, а наоборот успокоить Галактионова в период, когда не было результата у команды. После этого пошли результаты. Еще в текущем сезоне мы видим, что много игроков из «Локомотива» ушли. Однако Галактионов работал в молодежных и юношеских сборных, то есть он знает многих ребят. Так что он может работать довольно качественно с молодыми игроками, и они растут», — сказал Евсеев «СЭ».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 году. Ранее он работал в системе молодежных сборных команд России, а также в нескольких клубах РПЛ.

После 8 матчей железнодорожники лидируют в турнирной таблице РПЛ, проведя на 1 матч больше конкурентов.

Александр Абустин

Вадим Евсеев
РПЛ
Михаил Галактионов
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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
2
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
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Алексей Батраков

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 5
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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 6 1 1
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