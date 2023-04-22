«Факел» — «Оренбург»: судья не наказал Магаля за симуляцию

На 75-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес предупреждение Руслану Магалю за симуляцию. Воронежский футболист попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар.

«Факел» — «Оренбург».

В штрафной площади гостей он упал по собственному желанию, изобразив фол со стороны соперника. Для Магаля желтая карточка стала бы четвертой в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.