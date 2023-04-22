«Факел» — «Оренбург»: судья не наказал Магаля за симуляцию
На 75-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не вынес предупреждение Руслану Магалю за симуляцию. Воронежский футболист попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар.
«Факел» — «Оренбург».
В штрафной площади гостей он упал по собственному желанию, изобразив фол со стороны соперника. Для Магаля желтая карточка стала бы четвертой в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.
«Факел» — «Оренбург».
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|
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|23
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|4
|2
|57-11
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|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
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|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
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|34-30
|37
|
8
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|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
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|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
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|8
|4
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|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
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|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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