Форвард «Торпедо» Стефанович — о матче с «Химками»: «Никто не подсказывает, просто смотрим, как нас разносят»

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович эмоционально отреагировал на поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4). По сообщению источника, слова нападющего обращались в адрес партнеров по команде.

«Никто не подсказывает. Просто смотрим, как нас разносят», — приводит слова Стефановича «РБ Спорт».

Стефанович перешел в состав «Торпедо» в феврале этого года. В 7 матчах РПЛ он отметился тремя голами.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.