«Факел» — «Оренбург»: судья-дебютант не удалил воронежца Дзиова

На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» (1:0) при счете 0:0 судья Иван Абросимов, дебютировавший в РПЛ, не вынес второе предупреждение и не удалил Макса Дзиова.

Воронежец угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции.

Но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.