Ороско: «Я сравнил бы «Зенит» с клубом серии А»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско назвал команду, которая впечатлила его больше всех на старте сезона.

«Конечно, больше всех на старте впечатлит «Зенит». Мог бы «Зенит» бороться с европейскими грандами, как «Барселона», «Реал» Мадрид? У команды очень сильный подбор футболистов, много игроков из Латинской Америки очень высоко уровня. Понятно, почему они выигрывают каждый год в чемпионате. Не знаю, с кем сравнить «Зенит». Возможно, с какой-нибудь командой из Италии. По манере игры, по давлению», — приводит слова Ораско Metaratings.ru.

В шести турах сезона-2024/25 «Зенит» набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.