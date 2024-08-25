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Ороско: «Я сравнил бы «Зенит» с клубом серии А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско назвал команду, которая впечатлила его больше всех на старте сезона.

«Конечно, больше всех на старте впечатлит «Зенит». Мог бы «Зенит» бороться с европейскими грандами, как «Барселона», «Реал» Мадрид? У команды очень сильный подбор футболистов, много игроков из Латинской Америки очень высоко уровня. Понятно, почему они выигрывают каждый год в чемпионате. Не знаю, с кем сравнить «Зенит». Возможно, с какой-нибудь командой из Италии. По манере игры, по давлению», — приводит слова Ораско Metaratings.ru.

В шести турах сезона-2024/25 «Зенит» набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Франко Ороско
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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 7
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Зенит

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