Каряка: «Крылья» должны набирать три очка в матче с «Пари НН»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча самарского клуба против «Пари НН» в шестом туре РПЛ.

«На старте сезона у команды был сложный календарь. Надеюсь, «Крылья» понемногу выходят из этого состояния. Сейчас видно, что команда с «Факелом» провела неплохую игру, и «Пари НН», мне кажется, им по зубам. Команда должна набрать три очка, но «Пари НН» тоже неплохо выглядит. Будет интересная игра, но предпочтение я отдам «Крыльям», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» состоится 25 августа в Самаре. Начало — в 15:00 по московскому времени.