«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова»

Как стало известно «СЭ», воронежский «Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал отстранить главного арбитра встречи Артема Любимова от работы минимум на сезон за фиксирование фолов в пользу соперника с первой по 90-ю минуту.

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявлял, что арбитр Любимов не достоин судить в РПЛ.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 23 встречах. 19 апреля воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Начало — в 19.00 мск.