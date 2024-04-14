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Судейство

Сегодня, 22:50

В «Факеле» считают, что арбитр Любимов не достоин работать в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Любимов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» жестко высказался о главном арбитре матча 24-го тура против «Ростова» (0:1) Артеме Любимове.

«Любимов в принципе по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ», — сказал Котов «СЭ».

После матча с «Ростовом» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал отстранить Любимова от работы минимум на один сезон за фиксирование фолов в пользу соперника с первой по 90-ю минуту.

10 марта Любимов судил встречу 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» (0:2). На 36-й минуте матча арбитр не увидел, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс ударил полузащитника «Факела» Ильнура Альшина в своей штрафной шипами в голеностоп.

Позднее видеоассистенты предложили арбитру посмотреть повторы эпизода на мониторе. Любимов изменил свое решение, наказав Мартинса предупреждением и назначив 11-метровый в ворота «Спартака».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Артем Любимов (судья)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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