В «Факеле» считают, что арбитр Любимов не достоин работать в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» жестко высказался о главном арбитре матча 24-го тура против «Ростова» (0:1) Артеме Любимове.

«Любимов в принципе по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ», — сказал Котов «СЭ».

После матча с «Ростовом» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал отстранить Любимова от работы минимум на один сезон за фиксирование фолов в пользу соперника с первой по 90-ю минуту.

10 марта Любимов судил встречу 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» (0:2). На 36-й минуте матча арбитр не увидел, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс ударил полузащитника «Факела» Ильнура Альшина в своей штрафной шипами в голеностоп.

Позднее видеоассистенты предложили арбитру посмотреть повторы эпизода на мониторе. Любимов изменил свое решение, наказав Мартинса предупреждением и назначив 11-метровый в ворота «Спартака».