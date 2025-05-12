«Факел» обратился к болельщикам после вылета из премьер-лиги

«Факел» опубликовал обращение к болельщикам после вылета из премьер-лиги. В воскресенье воронежская команда в домашнем матче 28-го тура чемпионата России проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ.

— «Факел» всегда славился и будет славиться вашей преданностью клубу, неизменной от начала и до конца. Вы прошли и радостные, и тяжелые моменты вместе с командой, несмотря на стужу и зной. И это не просто слова, это факты и история, которую мы писали и пишем вместе как настоящая семья, как единое целое. Мы вместе впервые за 21 год пробивались на элитный уровень российского футбола. И вместе переписывали историю, играя в премьер-лиге три сезона подряд.

Ваша страсть и огонь, который вы зажигаете на всех стадионах страны, не могут оставить никого равнодушным. Мы пройдем этот путь только вместе и станем сильнее, как это всегда и было. Этот сезон стал самым сложным для клуба и первой команды за последние четыре года во всех аспектах. И результаты, конечно, огорчают вас, дорогие болельщики. Мы это понимаем, но главное, в чем мы точно уверены, и о чем говорили всегда, из сезона в сезон, это единство команды, клуба и болельщиков. До последнего будем биться за вас.

Пока мы едины — мы непобедимы! — говорится в Telegram-канале «Факела».

Кроме того, клуб анонсировал встречу болельщиков с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе, которая состоится до конца сезона. Информацию о дате, времени и месте встречи «Факел» опубликует позднее.