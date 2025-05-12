Футбол
12 мая, 14:59

«Факел» обратился к болельщикам после вылета из премьер-лиги

«Факел» опубликовал обращение к болельщикам после вылета из премьер-лиги. В воскресенье воронежская команда в домашнем матче 28-го тура чемпионата России проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Нападающий &laquo;Факела&raquo; Владимир Ильин и&nbsp;защитник &laquo;Локомотива&raquo; Лукас Фассон.До свидания, «Факел». «Локомотив» выбил воронежскую команду из РПЛ

— «Факел» всегда славился и будет славиться вашей преданностью клубу, неизменной от начала и до конца. Вы прошли и радостные, и тяжелые моменты вместе с командой, несмотря на стужу и зной. И это не просто слова, это факты и история, которую мы писали и пишем вместе как настоящая семья, как единое целое. Мы вместе впервые за 21 год пробивались на элитный уровень российского футбола. И вместе переписывали историю, играя в премьер-лиге три сезона подряд.

Ваша страсть и огонь, который вы зажигаете на всех стадионах страны, не могут оставить никого равнодушным. Мы пройдем этот путь только вместе и станем сильнее, как это всегда и было. Этот сезон стал самым сложным для клуба и первой команды за последние четыре года во всех аспектах. И результаты, конечно, огорчают вас, дорогие болельщики. Мы это понимаем, но главное, в чем мы точно уверены, и о чем говорили всегда, из сезона в сезон, это единство команды, клуба и болельщиков. До последнего будем биться за вас.

Пока мы едины — мы непобедимы! — говорится в Telegram-канале «Факела».

Кроме того, клуб анонсировал встречу болельщиков с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе, которая состоится до конца сезона. Информацию о дате, времени и месте встречи «Факел» опубликует позднее.

Источник: ФК
ФК Факел (Воронеж)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • хурма(сельдерей)

    Факел запомнится полным стадионом на любые матчи зритель есть не хватает большого клуба дело видимо в нехватке денег тут критикуют Факел а что-бы делали наши лидеры без денег у них наверняка были бы такие же результаты а вот полные стадионы вряд ли

    12.05.2025

  • zentmaison

    Факел будет ассоциироваться в памяти с расистским скандалом, с кричалками о ЗПРФ и с факами, но только не с футболом!

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Кроме того, клуб анонсировал встречу болельщиков с генеральным директором клуба Романом Асхабадз =============================================== зачем клубу встречаться с болельщиками автолюбители тоже встречаются с владельцами автоваза?

    12.05.2025

  • bishevcky

    Вон из РПЛ и с концами.

    12.05.2025

    • Юран назвал поведение Станковича в дерби неуважением

    Юран: «Если бы на месте Лички был российский тренер, он бы выиграл чемпионат для «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

