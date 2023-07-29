Виталий Дьяков оценил прогресс Тикнизяна

Бывший защитник клубов РПЛ Виталий Дьяков высказался об игре защитника «Локомотива» Наяира Тикнизяна.

«Я думаю, им уже сейчас интересуются какие-то клубы. Не знаю из каких чемпионатов, но, наверное, он интересен европейским командам. Он проделывает много работы, много подключается. Конечно, есть проблемы в обороне, но дело наживное, поэтому со временем наберется опыта и будет лучше и лучше. А так, конечно, то, как он «Локо» помогает в атаке, нет сомнений», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провел сыграл два матча за «Локомотив» и забил два гола.