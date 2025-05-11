«Локомотив» обыграл «Факел», который вылетел из РПЛ

«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на счету Дмитрия Воробьева.

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.

«Факел» вылетел в первую лигу, команда с 16 очками находится на 16-й строчке.