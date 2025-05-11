Футбол
11 мая, 18:28

«Локомотив» обыграл «Факел», который вылетел из РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент
«Локомотив» обыграл «Факел» (1:0) в Воронеже 11 мая.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на счету Дмитрия Воробьева.

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.

«Факел» вылетел в первую лигу, команда с 16 очками находится на 16-й строчке.

Нападающий &laquo;Факела&raquo; Владимир Ильин и&nbsp;защитник &laquo;Локомотива&raquo; Лукас Фассон.До свидания, «Факел». «Локомотив» выбил воронежскую команду из РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Локомотив
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    "Факел" - команда с историей. Такие нужны РПЛ. Да, сейчас он слаб. Но еще в прошлом сезоне все им восхищались. А сейчас (в большинстве своем питерские) радуются его вылету.

    12.05.2025

  • puzo-75

    Или наоборот?- Спас РПЛ от Факела?

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Смотрю, подавляющее большинство болельщиков здесь рады вылету позорного клуба. Присоединяюсь!

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Через три дня: "Все силы и эмоции были брошены на чемпионат, поэтому на кубок их не осталось. Тем более, что он никому и не нужен".

    12.05.2025

  • Андрей29m

    дебилушка) тут другая ветеа

    11.05.2025

  • Андрей29m

    согласен сраптак позорные свиньи

    11.05.2025

  • Андрей29m

    Урааа говно вылетело!! Мерзоьнейший надо сказать клубчик был.

    11.05.2025

  • Anonymous357

    Позор один - фукел.

    11.05.2025

  • Anonymous357

    Факел - Позор Российского Футбола. Факел - Гордость Пердива. Спасибо, паровозы.

    11.05.2025

  • hovawart645

    Это есть, но по сравнению с 90-ми они шикарны!) Так что причина эта точно не главная.

    11.05.2025

  • FCSM

    Локо тоже ни какой. Галактионов их добьёт.

    11.05.2025

  • FCSM

    Чемпионат Спартаком просрат по этому не было ни настроя не мотивации. В решающих матчах Спартак драл и будет драть Динамо всегда а сегодня была просто игра на слив. Все мысли у команды сейчас о кубке.

    11.05.2025

  • vic

    Самые искренние поздравления РК ФАКел с долгожданным выходом в лучшую лигу мира! Наконец-то гордость распирает от того, что гоп-компашка найдет свое место под солнцем. хочется верить, что на долгие годы. Они этого достойны! Просто песня, типа We will we will Fuckел!

    11.05.2025

  • igor1972

    пока петух-говноед. Убогий чухонец. Зенит заслуживает такого болельщика как ты))

    11.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Все москоу-клубики = ПОЗОР Советско-россиийского Футбола!!! Красно-зелёная Дрезина стоит на первом месте, проведшая более половины своих сезонов в ПЕРДИВЕ ((( На этом ставим ЖИРНУЮ точку Пока, обтруханный школоло-неуч ((

    11.05.2025

  • igor1972

    Зенит первый и единственный клуб в истории российского футбола, котоый заслужил звание - Позора. И пофиг сколько раз он станет чемпионом - от этого титула он уже не отмоется. Так что обтекай, питух гамбургский

    11.05.2025

  • кампо

    В конце осени уже был спад. Пока мы физически были сильнее большинства клубов, все получалось, а потом...

    11.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Лузеру-неудачнику: Зенит - ШЕСТИКРАТНЫЙ чемпион России ПОДРЯД! Выскочка-5е колесо = КЛИЕНТ Зенита в Суперкубках России Питер ЧЕТЫРЕЖДЫ надрал задницу проводницам с Ленинградки )) :soccer::soccer::soccer::soccer: Селяви:innocent::innocent::innocent::innocent:

    11.05.2025

  • igor1972

    первый круг классно сыграли. Но весну откровенно завалили.

    11.05.2025

  • igor1972

    ты убогий :rooster: даже не пытайся что-то высерать. Вы за 2 сезона так и не смогли у Локо ни разу выиграть... 2 раза мы вас чпокнули, 2 раза ничейку скатали))

    11.05.2025

  • МАО

    Я бы ещё качество полей отметил. Даже у нас, на Газпромарене газон вытоптан, а в Воронеже, и вчера, в Махачкале - на 3 с минусом из 5 , не больше.

    11.05.2025

  • Студент-Пенсионер

    Домой. Домой. Пора домой...

    11.05.2025

  • hovawart645

    Хреново. А что, в Воронеже можно феерить?!) Там всегда и все - "не мытьём, так катаньем") И вы в Каспийске вязли. У нас команд 9-10 - ни себе, ни людям)) Технари-игроки и тактики-тренеры!))

    11.05.2025

  • кампо

    Да играем весной не очень, но позор то в чем? Считаю Локо по результату в этом сезоне прыгнул выше головы.

    11.05.2025

  • hovawart645

    Да стебался я про три выездных. А про наших неадекватов - это ты загнул. Мы самые адекватные и думающие в лиге.

    11.05.2025

  • igor1972

    Позор в российском футболе только один. Не надо пытаться стрелы переводить

    11.05.2025

  • кампо

    Локо молодцы, что победили. Факелу желаю по-быстрее вернутся в РПЛ.

    11.05.2025

  • Спринт

    Воронеж хрен догонишь на пути в Пер.Лигу! Два самых хреновых стадиона исключены из РПЛ, вместе с такими же командами. И энто справедливо, однако.

    11.05.2025

  • rastasick

    Всех гопников воронежских поздравляю с выходом в лучшую лигу мира!Надеюсь-навсегда!)Fuckел-гордость российского пэрдива

    11.05.2025

  • Skorz.

    Не лозунги кричали на трибанах Факела ( Локомотив сегодня напомнил болельщикам Воронежа , что кроме Яблок , нужно обладать еще чем-то .

    11.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Позор российского футбола отправляется покорять лучшую лигу мира! Паровозики не без помощи судеек в начале матча вымучили 3 очка.

    11.05.2025

  • МАО

    Хреново ведь играли. Мы вчера не лучше, кони только один тайм хоть что то показали. Всех игроков всё зае...мучало ?

    11.05.2025

  • lvb

    Ну коли я вижу "Нас с победой!"(с). То это откровенная радость, как не переобувайся в воздухе). За болел "Локо" расписываться не стоит, там невменосов примерно как у "хехемона")

    11.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Только после опущенного красно-бело-зелёного педриллы ((: Зенит - Спартак 7-1, 5-0, 5-1, 5-2, 4-0 Зенит - Локо 7-2, 6-1, 5-0, 5-3 итд итп:innocent:

    11.05.2025

  • hovawart645

    Я радуюсь?! Ты о чём? Найди хоть одного нормального болелу Локо, кто бы радовался этому позору. Я после Ростова и в Черкизово-то особо ехать не хочу, даже на коней.

    11.05.2025

  • hovawart645

    Ну не стебись.

    11.05.2025

  • lvb

    Хова, с чем поздравлять-то? С этим позором на поле и с лошарой на бровке? Сочувствовать нуно, скорее). Но ты можешь радоваться)

    11.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Ты забыл ТАМБОВ, который вынес дважды народный клуб за сезон и ТОСНО, который прибил Спартак дважды в Кубке России: - Филатов ГОЛ!!! - Глушаков МИМО! Биться надо со всеми, но без БРОМАНТАНА ))

    11.05.2025

  • lvb

    Сняться-то "Химки" точно не снимутся. Но вполне могут не пройти лицензирование. В этом случае надо смотреть регламент).

    11.05.2025

  • hovawart645

    Нас с победой! Домучали три выездных очка) Факел жаль, но игры у них нет - это надо признать.

    11.05.2025

  • baruv

    Сложно сказать, не знаю обстановки внутри, но надеюсь, что будет просто биться. Пиняев после матча об этом говорил...

    11.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Еле-еле

    11.05.2025

  • igor1972

    петушара, ты опять нарисовался. Вали в курятник дерьмо клевать

    11.05.2025

  • Konstantin

    Красиво стелил Шалимов) Мде, этим футболистам ничего не поможет. Их реальный уровень ФНЛ. Ждем Факел с его болельщиками лет через 5 в вышке!

    11.05.2025

  • bizakeldyrin

    и сам хрен уходит, призрак бровки, только и всего.

    11.05.2025

  • TokTram_

    Думаете, команда будет биться за Галактионова против сверхмотивированного ЦСКА?

    11.05.2025

  • igor1972

    Локо с победой! Надо достойно завершить сезон и в оставшихся турах. Факелу успехов в ФНЛ

    11.05.2025

  • bizakeldyrin

    да, почти все команды смотрятся лучше,чувствуются руки тренеров, здесь же, что он есть,что нету...

    11.05.2025

  • TokTram_

    Ждём, кто из двух московских команд составит с Локо тандем в борьбе за 5ю строчку.ь

    11.05.2025

  • bizakeldyrin

    С трудом, со скрипом,кое как... Весь второй тайм отбивались от аутсайдера, худший в лиге футбол от желдоровцев.

    11.05.2025

  • TORO

    Фигня. Во-первых, не снимется - клуб под внешним управлением РПЛ. Во-вторых, просто засчитают поражения в 1-2-х матчах, и всё. А вылетят 15-е и 16-е места, как положено. Так что не надо бред писать.

    11.05.2025

  • khorin66@mail.ru

    гавноболелами

    11.05.2025

  • khorin66@mail.ru

    Ура , гавнокоманда ДНИЩЕ Российского футбола с бавноболелами будут петь песни в пердиве.

    11.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    ОТ МОСКВЫ ДО ВОРОНЕЖА После того как Локо пробил 2 левых пенальти в ворота Факела, столичный клуб выиграл лишь 3-й матч в РПЛ: 10 Ахмат 3-6-4, очки 15, мячи 13-15 11 Локо 3-6-4, очки 15, мячи 15-20 -------- 16 Факел 0-4-9, очки 4, мячи 2-17 *Всех с Праздником*:soccer:

    11.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Анкл пенсий, не бегай за мной, я не болела Зенита, мне мужики не интересны. Oт cocaть можешь у своих питерских питерастов.

    11.05.2025

  • Пан Юзеф

    Шалимов может малевать еще одну звездочку у себя на лбу. Он спас "Факел" от РПЛ.

    11.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Уже много лет Спартак гребут все, кому не лень, а ты,vowa2018, всё про настрой хрюкаешь.))

    11.05.2025

  • Максим Черный

    фуфло - оно и в фнл будет фуфлом...сидите, быдло, там вечно...

    11.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Факел в очередной раз профукал рпл....лифт...

    11.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Факел оказывается ещё может спастись, но надо занимать 15 место. Если Химки снимется, то вылетят вместе с Оренбургом, а Факел будет играть переходные.

    11.05.2025

  • lvb

    Было, сынку. У тебя. Спирт тебя потоптал, полил "золотым дождем" и заставил хавать гнилые бананы, целиком. Ты не запомнил, в отключке валялся, после дождика? Уверяю тебя, Спирт все сделал правильно)))

    11.05.2025

  • Gena34

    Теперь песню сектора газа туман будут петь в первой лиге,ну и конечно они пройдут этот путь через туманнннн)),возможно вернувшись в премьер лигу,но не точно.

    11.05.2025

  • RSMsouth

    Лучше Балтика, ТорпЭдо или Новоросс чем эти кугуты . Только за Хоем буду скучать и за Дерби Дона )

    11.05.2025

  • почему-отправляется? он там уже давно

    11.05.2025

  • lenin.vowa2018

    а если победит в следующих играх и бронзу возьмут?

    11.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Факел в прошлом году обыграл Спартак обо раза, 2-0 и 2-0.

    11.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Повторяется одна и та же история уже много лет. Да, многие команды показывают именно против Спартака свои лучшие матчи, и вратари особенно. Но если при этом команда выпрыгивает из штанов, направляя на эту игру все свои силы без остатка, побеждая вопреки всем прогнозам, то обычно они и вылетают, если не в этом, то в следующем сезоне! Сколько крови выпил у Спартака Урал, Сочи, теперь Оренбург и Факел, ранее - вспомним в чемпионский сезон - Крылья, Мордовия с концами, Балтика (которая вернулась, поздравляю), и т.д. Я же против чтобы Оренбурги изо всех сил играли, но это не должна быть главная игра в сезоне, а на остальные до и после - плевать! Биться надо СО ВСЕМИ!

    11.05.2025

  • МАО

    возил последние минут 20 уж точно.

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    феерично

    11.05.2025

  • МАО

    Верните шПАЛЫЧА

    11.05.2025

  • присоединяюсь!!! в смысле к поздравлению! я хоть и спартаковский,но ПАЛЫЧА уважаю!

    11.05.2025

  • Топотун

    lvbt сегодня со спиртом было ?

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    о, гордость рф продолжит феерить в лучшей лиге...

    11.05.2025

  • Vaclav

    Пердив очищает.

    11.05.2025

  • vladmad_75

    Локо конечно с победой. Но Галактионову пора летом на выход. Смотреть на такое зрелище я спокойно уже не могу.

    11.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    На тост Шпалычу!

    11.05.2025

  • Прожарка свиней

    Вылетели мрази))) Надеюсь, навсегда!

    11.05.2025

  • ну,такое себе... лично мне запомнилось лишь два эпизода.1-й. картина РЕПИНА...махнул не глядя! 2-ой. изумительный пас на гол ПИНЯЕВА сразу после.... картины РЕПИНА. по большому счету больше то и вспомнить нечего...

    11.05.2025

  • lvb

    Жуткая игра. Воронеж минут 65 из 90 возил "кочегаров" как хотел. Но забивать они не умеют. "Локо" ужасен, Галактиоша стоит у бровки.. с лицом на коем написано "Ну увольте же меня, наконец))

    11.05.2025

  • Фирсыч

    Всех болельщиков Локо с победой! Всех болельщиков Локо и других команд ( и Спартака тоже ) с Великой Победой!

    11.05.2025

  • kpmanager

    Спасибо, Игорь Михайлович за последний гвоздь в крышку гроба, мои поздравления Асхабадзе, руководитель высшего уровня! Ждем нытья и предложений по расширению лиги и/или лицензирования конкурентов!

    11.05.2025

  • GeoMaS

    Сверхзадачу решают теперь только отдельные факельчане - показать себя чтобы остаться в РПЛ перейдя в другие команды

    11.05.2025

  • Mick Shelby

    Локомотив получил шанс побороться за 5е место. Ну, а Факел? Завершает выступление в РПЛ.

    11.05.2025

  • МАО

    В перерыве Барселона -Реал посмотрел концовку Факел-Локомотив, плюс видел первый тайм этого чудо матча. Сильная игра. Куда там вялые 4-2 к перерыву в Испании. Мощно сыграно в Воронеже. И ведь не скажешь «Игра была ровна. играли два г.на»

    11.05.2025

  • инок

    Локо с победой! А Факел отправляется в пердив..

    11.05.2025

  • baruv

    Старался Факел, но он остался на дне... турнирной таблицы. Участь Галактионова может решиться после матча с армейцами в Черкизово.

    11.05.2025

  • КирпичИнвест

    Нет огня в игре Факела, и Химки их не спасут. И по игре, и по отдаче Локо был лучше. Победа по делу.

    11.05.2025

  • TomCat

    Локо с победой! Палыча с Днем рождения!

    11.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Пожалуйста, больше не возвращайтесь

    11.05.2025

    • В махачкалинском «Динамо» рассказали, смогут ли бойцы Анкалаев и Махачев сыграть за клуб

    «Рубин» — «Ростов»: Даку, Комличенко и Голенков выйдут на поле с первых минут
