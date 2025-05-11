«Рубин» — «Ростов»: Даку, Комличенко и Голенков выйдут на поле с первых минут

«Рубин» и «Ростов» объявили составы на матч 28-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Йочич, Васильев, Мукба.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Игнатов, Сако, Кучаев, Щетинин, Шанталий, Комличенко, Голенков, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Поярков, Вахания, Радченко, Байрамян, Сутормин, Комаров, Колтаков, Амосов, Шамонин, Титов.

Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет в воскресенье, 11 мая и начнется в 19.30 (мск). Казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, ростовчане идут на восьмой строчке с 38 очками.