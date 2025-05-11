Футбол
11 мая, 18:25

В махачкалинском «Динамо» рассказали, смогут ли бойцы Анкалаев и Махачев сыграть за клуб

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил возможность дебюта бойцов UFC Магомеда Анкалаева и Ислама Махачева за клуб.

Махачев регулярно посещает матчи команды, Магомед Анкалаев нанес символический удар по мячу перед игрой 28-го тура РПЛ между махачкалинцами и «Зенитом» (0:1).

«Большое спасибо всем великим чемпионам, которые нас поддерживают. Анкалаева вчера все очень тепло приветствовали, когда он выходил. В любом случае, мы будем работать совместно и у нас будут активности. В каком это будет формате — мне пока сложно сказать. Но если нам разрешат такую акцию, мы ее обязательно проведем», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ после 28 туров.

