«Факел» — «Локомотив»: Кукуляк ошибочно не наказал пенальти Пиняева

На 8-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Факел» — «Локомотив» судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Сергей Пиняев в борьбе за мяч в своей штрафной площади ударил локтем в голову Вячеслава Якимова.

Кукуляк не мог увидеть случившееся с той позиции, которую он занимал. А видеоарбитр Вера Опейкина в его действия не вмешалась и не предложила ему посмотреть повторы. В итоге Пиняев избежал наказания пенальти и желтой карточкой.