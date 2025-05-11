Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

11 мая, 17:17

«Факел» — «Локомотив»: Кукуляк ошибочно не наказал пенальти Пиняева

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 8-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Факел» — «Локомотив» судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Сергей Пиняев в борьбе за мяч в своей штрафной площади ударил локтем в голову Вячеслава Якимова.

Кукуляк не мог увидеть случившееся с той позиции, которую он занимал. А видеоарбитр Вера Опейкина в его действия не вмешалась и не предложила ему посмотреть повторы. В итоге Пиняев избежал наказания пенальти и желтой карточкой.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:1
Локомотив

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
Читайте также
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Федор

    Эта опекина( именно так) срет больше чем скаковая лошадь, а ее назначают и назначают!!! ТВАРИ СУДЬИ СПЛАВИЛИ ФАКЕЛ!!!!!!! Горите в АДУ!!!!

    11.05.2025

  • Andrei Shulga

    Шо, опять? Никогда не было и вот опять!

    11.05.2025

  • vvi432

    Апрельское обострение перешло на май

    11.05.2025

  • vvi432

    Кто о чем, а лысый о волосах

    11.05.2025

  • анатолий еремин

    А еще наступ был в штрафной но видно недостаточно сильный чтобы пенальти назначить. кто определяет силу наступа,непонятно

    11.05.2025

  • Алексей Лунев

    вот кто именно фк ПОЗОР известно всей стране!!!! Так что вы газовые не ваолите на других. ПС никак газпром не может забыть Воронежу первое скандирование

    11.05.2025

  • LemieuxMario3

    насосала)))

    11.05.2025

  • MECKAJIUTO

    да это местный дурачок, не обращай внимания

    11.05.2025

  • Семь ветров

    Зачем нужен ВАР, если на нем Опейкины сидят? Вполне хватает слепошарых кротов в поле.

    11.05.2025

  • Magurov A

    позор футбола на последнем месте

    11.05.2025

  • vladmad_75

    Вон в эль-классико пробарсовский судилка косячит и ничо. У нас бы уже порвали на куски за такое судейство )))

    11.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Видать судейки получат абонемент на бесплатный проезд в любую точку России на кучу лет вперёд.

    11.05.2025

  • самарец

    Копейкина,чей то рубль бережёт

    11.05.2025

  • Mikhail

    А Зенит здесь причем? Ни Локомотив, ни Факел Зенит не догонят.

    11.05.2025

  • Oleg Sklyar

    Неугомонный Бобров! Гордость нашей журналистики! Что ещё ты высмотрел? Зоркий сокол...

    11.05.2025

  • ura1956

    Факел - позор российскокго футбола, пора в ФНЛ!

    11.05.2025

  • vladmad_75

    Обычный обоюдный игровой эпизод. Какое там пенальти углядел Бобров? В стакане?

    11.05.2025

  • kolos249

    Копейкина - полная дура, уже не первый раз косячит. Кто её только протащил в судейский корпус? Не иначе блатная...

    11.05.2025

  • карлуша

    За уши тащат команду

    11.05.2025

  • Aprel

    Бобров прав! Зенитий позор России! Именно из-за преступной газовой гидры; все проблемы в РПЛ, включая отвратительное судейство! :money_mouth::relieved:

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    Надо все по чесноку , там тоже болельщики и это РОССИЯ ! .

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    За что ? .

    11.05.2025

  • Magurov A

    Да пофиг , Факел не нужен

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    Как пацан минусуешь , паравоз что ли .

    11.05.2025

  • Gordon

    Момента не видел, но Боброву, естественно, минус.

    11.05.2025

  • Niko McCowrey

    У "Бобри" самый высокий процент достижения KPI в СЭ.

    11.05.2025

  • Gordon

    Никогда по фото нельзя выводы делать.

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    Чем недоволен батюшка ? . На фото все видно .

    11.05.2025

  • Олег Каменев

    Бобров... иди ловить щуку в советском мультике... там от тебя больше толку будет... p.s. речь о мультиках СССР - "ОСТОРОЖНО ЩУКА" и "БОБРЫ ИДУТ ПО СЛЕДУ"

    11.05.2025

  • Александр Максаков

    Как надоели Кокуяны , Кукляки - уже анекдоты ходят . Совсем уже Факел тухнет .

    11.05.2025

    • Гендиректор «Акрона» Власов о сохранении места в РПЛ: «Заслужили это!»

    Ташуев о поражении от «Акрона»: «Сказать, что мы разочарованы — ничего не сказать»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости