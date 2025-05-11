Гендиректор «Акрона» Власов о сохранении места в РПЛ: «Заслужили это!»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал «СЭ» победу команды над «Ахматом» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Благодаря этой победе клуб из Тольятти обеспечил себе место в премьер-лиге на сезон-2025/26.

«Промежуточная задача, ориентированная на избежание стыков и любой нервотрепки, связанной с сохранением места в РПЛ, решена. Сейчас есть возможность забраться повыше. Мы попробуем это сделать. Сложно отрицать, что для дебютанта, который пошел на большие перемены, была поставлена амбициозная цель, и мы ее достигли. Считаю, что и футболисты, и тренерский штаб, и болельщики — большие молодцы. Заслужили это!» — сказал Власов «СЭ».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Отрыв тольяттинцев от «Ахмата», идущего на 13-й строчке и находящегося в зоне стыковых матчей, составляет 11 очков.