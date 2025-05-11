Ташуев о поражении от «Акрона»: «Сказать, что мы разочарованы — ничего не сказать»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Акрона» (2:3) в матче 28-го тура РПЛ.

«Сказать, что мы разочарованы, — ничего не сказать. К сожалению, мы не прижились к издержкам начала сезона в виде ошибок у своих ворот: сами организуем атаки в свои ворота. Эта тенденция продолжается более полугода и, пока я работаю, борюсь с ней. В чем-то есть у нас системная проблема, ее нужно разобрать.

Если брать в целом матч, он выдался неплохим: мы забили два гола, создали много моментов. Мы раскрывались, оказывали большое давление на «Акрон», но в одной ситуации мы пропустили нежелательный гол, оказавшись несбалансированными в эпизоде игры. Ничья бы нас устроила, но нам нужнее победы», — цитирует Ташуева пресс-служба грозненцев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками, «Ахмат» идет на тринадцатой строчке с 24 очками.