«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью

«Краснодар» на выезда не смог обыграть «Факел» в матче 3-го тура РПЛ — 0:0.

В первом тайме команды голов не забили. Во втором тайме видеопомощник рефери (ВАР) Сергей Карасев усомнился в решениях главного арбитра Алексея Сухого, после чего были отменены голы хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна и полузащитника хозяев Дилана Мертенса.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».