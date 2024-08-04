Круговой рассказал, как в команде отреагировали на уход Чалова в ПАОК

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как в команде отреагировали на уход Федора Чалова в греческий ПАОК.

— Как в команде отреагировали на уход Федора Чалова?

— Нормально. Понятно, что он хочет новый вызов. Ему удачи! Надеемся, что еще сыграем. Безусловно, это шаг вперед, — сказал Круговой.

ПАОК объявил о переходе 26-летнего Чалова 1 августа. Форвард подписал контракт до лета 2027 года.