Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:18

Николич — игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»: «Три очка есть, премиальные есть, свободный день есть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к игрокам команды после победы над «Оренбургом» (5:1) в третьем туре РПЛ.

«С победой! Молодцы! Три очка у нас есть, премиальные есть, свободный день есть. Отдыхайте и продолжаем дальше. В следующем туре надо снова три очка. Все, давайте, браво!», — сказал Николич в видео, которое опубликовала пресс-служба армейцев.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
1
Читайте также
Немецкий велосипедист сходил в знаменитое кафе Парижа во время олимпийской гонки
Итальянский пловец уснул в Париже прямо на улице
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах
Круговой: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом матче»
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Касинтура и Зе Турбо выйдут с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Краснодар»: судья отменил два гола за 4 минуты

«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости