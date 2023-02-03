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Сегодня, 13:34

«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Факел» в товарищеском матче обыграл «Анджижан» из Узбекистана со счетом 4:1.

В составе воронежской команды дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

Сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч с «Чайкой». Начало встречи в 17.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — «Андижан» — 4:1 (2:1)

Голы «Факела»: Марков, 28-пен, 69. Ивахнов, 42-пен. Кондрамашин, 65.

«Факел»: Свинов, Черов, Смирнов, Божин, Мастерной, Мендель, Якимов, Черняков, Кондрамашин, Марков, Ивахнов.

3 февраля. Турция

ФК Факел (Воронеж)
3
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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