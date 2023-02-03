«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль

«Факел» в товарищеском матче обыграл «Анджижан» из Узбекистана со счетом 4:1.

В составе воронежской команды дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

Сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч с «Чайкой». Начало встречи в 17.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — «Андижан» — 4:1 (2:1)

Голы «Факела»: Марков, 28-пен, 69. Ивахнов, 42-пен. Кондрамашин, 65.

«Факел»: Свинов, Черов, Смирнов, Божин, Мастерной, Мендель, Якимов, Черняков, Кондрамашин, Марков, Ивахнов.

3 февраля. Турция