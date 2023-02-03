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Андрей Канчельскис: «Клуб РПЛ никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем поколении российских футболистов.

«У нашего поколения футболистов была другая система тренировок, — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса. — Сейчас же российские игроки слишком ранимые — то одно место болит, то другое, то что-то делать не хотят. У нас были характер, стремление и воспитание! Сейчас теоретики говорят, что надо все через мяч тренировать, как в Европе, но они сами-то не видели, как все устроено в европейских командах. Они там не играли, поэтому это просто смешно. В СССР у нас были совсем другие понятия в спорте, и жили мы, кстати, как обычные люди — на базе, в общежитиях.

Лигу Европы (Кубок УЕФА) мы уже выигрывали, а Лигу чемпионов никогда наш клуб не возьмет. Я не верю, что это когда-то произойдет. Я еще 25 лет назад говорил, что наш футбол не будет прогрессировать, но не думал, что настолько все плачевно будет, конечно. Крикуны рассказывают сказки, что все хорошо в футболе — пусть продолжают орать".

Из российских клубов обладателями Кубка УЕФА являются ЦСКА (2005) и «Зенит» (2008).

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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