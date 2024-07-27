«Факел» — «Акрон»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Маркова

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Главный судья матча 2-го тура РПЛ «Факел» — «Акрон» Евгений Буланов после подсказки ВАР показал красную карточку нападающему воронежской команды Евгению Маркову.

В начале встречи арбитр отменил удаление защитника «Факела» Сергея Божина. После видеопросмотра 29-летний футболист получил желтую карточку и продолжил игру.