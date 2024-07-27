Лещенко сравнил «Динамо» с тиграми после победы над «Локомотивом»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Думаю, это матч тура или даже сезона. «Динамо» играло без 7 игроков стартового состава, и тем не менее, все выкладывались, бежали, защищались, как тигры. Это было очень зрелищно, очень здорово. Ну, конечно, пришлось тяжело. В центре играла в основном молодежь. Майсторович был на высоте: и подборы делал, и забил потрясающий гол. Но и немножко, конечно, повезло, потому что выручил Лунев, который сегодня провел блистящий матч. И, несмотря на то, что не было защиты, все-таки отыграли хорошо. Вот что значит старание, психология и настоящее желание биться», — сказал Лещенко СЭ".

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами. В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».

Константин Передерий