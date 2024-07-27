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Сегодня, 21:15

Лещенко сравнил «Динамо» с тиграми после победы над «Локомотивом»

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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Думаю, это матч тура или даже сезона. «Динамо» играло без 7 игроков стартового состава, и тем не менее, все выкладывались, бежали, защищались, как тигры. Это было очень зрелищно, очень здорово. Ну, конечно, пришлось тяжело. В центре играла в основном молодежь. Майсторович был на высоте: и подборы делал, и забил потрясающий гол. Но и немножко, конечно, повезло, потому что выручил Лунев, который сегодня провел блистящий матч. И, несмотря на то, что не было защиты, все-таки отыграли хорошо. Вот что значит старание, психология и настоящее желание биться», — сказал Лещенко СЭ".

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами. В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».

Константин Передерий

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

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Зенит

 4
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Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

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