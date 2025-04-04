«Пари НН» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 4 апреля

«Пари НН» и «Оренбург» сыграют в 23-м туре чемпионата России в пятницу, 4 апреля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Оренбург» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция встречи организована на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 18.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В чемпионате России-2024/25 «Пари НН» набрал 19 очков в 22 турах и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» — 11 очков и последняя, 16-я строчка.

Нижегородцы в предыдущем туре уступили «Химкам» (0:2), а оренбуржцы — московскому «Динамо» (1:5).