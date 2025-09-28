Футбол
28 сентября, 18:43

Талалаев — о поражении «Балтики»: «ЦСКА и «Краснодар» — две команды, которые играют в футбол в России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Играли с хорошей играющей командой. На сегодня, наверное, ЦСKA и «Краснодар» — это две команды, которые играют в футбол в России, похожий на футбол. Во всяком случае, в моем понимании. Поэтому поблагодарил ребят за то, что они справились», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

ЦСКА обыграл &laquo;Балтику&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Марио Супермарио

    Андрюха лизнул. Кто знает, вдруг пригодится в дальнейшем, когда снова пойдёт в эксперты

    29.09.2025

  • Barshbe Dza

    бгг, обиженки встрепенулись)))) Смотрите свой бразильский недобалет и не вякайте.

    29.09.2025

  • napadenie

    Как вспомнится, как про этого чудилу славословил спец по всему спорту всея России, так и не очень вскипаешь. Только всё-таки хочется определенности, - а то у Талалаева армейцы в один день по-разному ценятся.

    28.09.2025

  • Gordon

    Это Талалаев. Для него подобное поведение норма.

    28.09.2025

  • Gordon

    Про судейство дурь сказал.

    28.09.2025

  • Gordon

    В своём репертуаре. Взял и презрительно отозвался о всех остальных. Ничего не имею против "Балтики", но очень хотелось бы, чтобы они посыпались, а этого (...) отправили бы с глаз долой.

    28.09.2025

  • Динамов

    Рад, что Талалаев признаёт, что Балтика не играет в футбол - это верно. Такая же хавнокомандочка, как и все РПЛные непонятные мутные команды типа Факела, Ахмата и прочих подобных - играет в грубость и костоломство, пользуясь конченно Dебильным судейством в России. А в остальном он даже преувеличил, так как Краснодар - тоже команда костоломов и в еврокубках ей ничего не светило бы. Кроме этого ЦСКА в ФУТБОЛ никто в России НЕ ИГРАЕТ!

    28.09.2025

  • bishevcky

    Главное в игровой "философии" Балтики-любой ценой, прежде всего, не дать сыграть сопернику.По Талалаеву это и есть футбол.Каждому своё.

    28.09.2025

  • Динамов

    Динамо в футбол играло 45 минут (1й тайм последнего матча). И всё.

    28.09.2025

  • Прораб.

    И обосрал все остальные команды.

    28.09.2025

  • спас

    Вывод - Балтика по мнению Талалаева совсем не про футбол. А ведь прав он, про Балтику - они не в футбол играют, а кто больше травм сопернику нанесет...

    28.09.2025

  • alex2999

    А свою команду он к таким не отнёс?

    28.09.2025

  • Diman_madridista

    А во что тогда играет Балтика и почему?

    28.09.2025

  • Циничный

    Талалаев - футбол в твоем понимании - это гопники на футбольном поле - постоянные нарушения. И не в одном матче.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Андрей, дышите глубже: вы забыли про Динамо.

    28.09.2025

    • Челестини: «ЦСКА заслужил победу над «Балтикой»

    Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» не забили голов и сыграли вничью в РПЛ
