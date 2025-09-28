Талалаев — о поражении «Балтики»: «ЦСКА и «Краснодар» — две команды, которые играют в футбол в России»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Играли с хорошей играющей командой. На сегодня, наверное, ЦСKA и «Краснодар» — это две команды, которые играют в футбол в России, похожий на футбол. Во всяком случае, в моем понимании. Поэтому поблагодарил ребят за то, что они справились», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.