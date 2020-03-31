Евсеев предположил, что «Уфа» продлит отпуск из-за коронавируса до 12 или 15 апреля

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что команда, скорее всего, продлит отпуск, связанный с пандемией коронавируса. Ранее игроков отпустили до 2 апреля. Тренер рассказал, как футболисты работают индивидуально.

— Мы после игры с ЦСКА собрались через день, провели тренировку, и потом генеральный директор Газизов приехал с собрания из Москвы, которое проводила премьер-лига, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — И мы совместно приняли решение распустить ребят на две недели. Дали им свою работу, они шесть дней тренируются где-то 45 минут-час, и один выходной. Сейчас уже вторая неделя подходит, и, видимо, мы еще продлим до 12 или 15 апреля.

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