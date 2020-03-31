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Евсеев поддерживает расширение премьер-лиги до 18 команд

04:55
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что поддержит расширение Тинькофф российской премьер-лиги до 18 команд, если такое решение будет принято.

— 18 команд? Я уже говорил на эту тему, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — У нас в чемпионате играют 16 команд. Из них две вылетают напрямую и две играют в стыках. Это нонсенс. Если добавятся две команды, то я двумя руками за.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.

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