«Факел» в большинстве обыграл «Акрон» и одержал вторую победу в РПЛ

«Факел» всухую обыграл «Акрон» в матче 15-го тура РПЛ — 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Максим Турищев, который за две минуты до этого заменил травмировавшегося Александра Кокшарова, а на 45+1-й преимущество воронежцев удвоил Белайди Пуси.

С 20-й минуты «Акрон» играл в меньшинстве после удаления защитника Вячеслава Бардыбахина.

«Факел» набрал 9 очков, одержав вторую победу в сезоне. Воронежцы остались на последней, 16-й строчке. «Акрон» потерпел третье поражение подряд в чемпионате и остался на 13-м месте с 12 очками.

В следующем туре «Акрон» 28 ноября в гостях сыграет с «Рубином», а «Факел» 30 ноября примет «Спартак».