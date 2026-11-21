Алькарас обыграл Шелтона и стал первым финалистом Итогового турнира

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира ATP — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Алькарас стал 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Шелтона 14 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале Алькарас встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Бен Шелтон (США, 3) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)