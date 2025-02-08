Агент Роналдо отметил, что Карпин поспособствовал развитию карьеры бразильского футболиста

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал о впечатлениях футболиста от работы с Валерием Карпиным.

«Роналдо очень рад работать под руководством Карпина. Совместная работа с этим специалистом во многом поспособствовала развитию его карьеры. Можно ли назвать его жестким тренером? Мне нравится, как он руководит своей командой. В каких-то моментах тренеру нужно быть жестким, а в каких-то не очень. Думаю, Карпин умело находит баланс в таких ситуациях», — цитирует агента «ВсеПроСпорт».

Роналдо перешел в «Ростов» из «Левски» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел за ростовчан 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.