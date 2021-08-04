Евгений Мележиков: «Поражение - не повод падать духом и писать заявление»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

— Как вы теперь оцениваете шансы перед ответным матчем с «Бенфикой»?

— Мы всегда рассчитываем на положительный исход. Я футболистам сказал: «0:2 в Лиссабоне, серия пенальти и мы выигрываем». Настраиваемся всегда на лучшее. Я думаю, что здесь просто надо раскрепоститься. Как получилось, так получилось, ничего страшного. Дальше будем двигаться от матча к матчу. Вот и все.

— Трудно сохранить оптимизм перед ответным матчем и говорить, что есть факторы, которые позволять пройти дальше.

— Но, тем не менее, это не повод падать духом, мне кажется, и писать заявление по каждому поводу.

— Вы намеренно не идете к Дмитрию Попову?

— Сейчас не хочу. Думаю, завтра мы с ним увидимся. Он придет и все расскажет.

— Вы допускаете, что это заявление сделано на эмоциях и завтра он может передумать?

— Я думаю, что уже вряд ли. Если ты уже сказал А, то обратно забирать слова неправильно, наверное.

— Он грозится открыть Telegram-канал, где расскажет всю правду.

— Я не думаю, хорошо ли он сделает этим клубу. Если он позаботится о клубе, я думаю, этого делать не надо.

— А высказывания Заремы это забота о клубе?

— А каждый из Telegram-каналов, который вы ведете, все всегда пишут положительно о «Спартаке»?

— Мы такие цели не ставим.

— Я понимаю. Просто каждый пишет то, что считает нужным. Вопросов нет. Одно дело писать, что вы считаете нужным, другое дело сбрасывать что-то ради непонятной цели. Поэтому я надеюсь на то, чтобы все эти противостояния закончились. Сплачиваться надо вокруг команды, тренерского штаба и достигать результат. Вот и все.

— После ухода Фетисова и Попова Зарема может вернуться?

— Это вопрос не ко мне.

— Вы бы этого хотели?

— Вопрос не ко мне. Я готов работать с теми, кого определяет акционер.

— Вы испытываете давление?

— Нет, никакого давления не испытываю. Я сконцентрирован на работе, мы многое сделали внутри офиса и клуба. Я думаю, что мы должны объединится и работать на одну цель — победу.