«Оренбург» — «Факел»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ

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«Факел» на выезде проиграл «Оренбургу» в матче 15-го тура РПЛ — 1:4.

В составе гостей единственный гол забил нападающий Максим Максимов.

За хозяев поля отличились Джимми Марин, оформивший дубль, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья (пенальти).

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке, 12 очков.