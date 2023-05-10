Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак»
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Химки» — «Спартак» станет Евгений Кукуляк. Его ассистентами будут Алексей Стипиди, Владимир Миневич, резервный арбитр — Владимир Сельдяков, ВАР — Алексей Амелин, АВАР — Егор Болховитин.
Все назначения судей на матчи 27-го тура РПЛ:
13 мая (суббота)
«Урал» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Торпедо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Сергей Французов.
14 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Зуев.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Андрей Бутенко.
«Факел» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6