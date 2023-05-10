Обухов — о результатах «Оренбурга» на выезде: «Не могу сказать, что вся проблема в поле»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причинах более слабых результатов команды на выезде.

«Мы отлично сыграли в Воронеже и там победили на натуральном поле. Не могу сказать, что вся проблема в поле. В Оренбурге искусственное поле, на выезде — натуральное. Мы в первые 10 минут адаптировались к газону и дальше показали хорошую игру. С ЦСКА показали достаточно равную игру, поэтому поле не является каким-то определяющим фактором», — сказал Обухов «СЭ».

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 26 туров.