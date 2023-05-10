Ярошик рассказал о том, как «Милан» перехватил Янкуловски у ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о том, что защитник Марек Янкуловски мог перейти в московский клуб.

«Помню, что в ЦСКА мог перейти Марек Янкуловски. Все очень было близко к трансферу. Мы уже с ним созванивались, он должен был лететь на следующий день в Москву, но Марека перехватил «Милан». С другой стороны, перейди тогда Янкуловски в ЦСКА, и Юра Жирков потерял бы место в составе или не раскрылся бы так рано. Все к лучшему», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Янкуловски выступал за «Баник», «Наполи», «Удинезе», а также за «Милан», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов сезона-2006/07.