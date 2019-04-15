Евгений Фролов: "Фернандес недоволен судейством? Пусть посмотрит на Сутормина"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов - о матче с ЦСКА (3:2) в 23-м туре чемпионата России.

– Мариу Фернандес, которого удалили в первом тайме, жестко раскритиковал решение судьи в послематчевом интервью. Что думаете по этому поводу?

– Ну, пусть Мариe посмотрит на Сутора (Алексей Сутормин, полузащитник "Оренбурга". – прим. "СЭ"), у которого на ноге следы от его бутс.

– Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?

– Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу, - цитируют футболиста "Известия".

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