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Евгений Фролов: "Фернандес недоволен судейством? Пусть посмотрит на Сутормина"

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Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов - о матче с ЦСКА (3:2) в 23-м туре чемпионата России.

Мариу Фернандес, которого удалили в первом тайме, жестко раскритиковал решение судьи в послематчевом интервью. Что думаете по этому поводу?

– Ну, пусть Мариe посмотрит на Сутора (Алексей Сутормин, полузащитник "Оренбурга". – прим. "СЭ"), у которого на ноге следы от его бутс.

– Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?

– Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу, - цитируют футболиста "Известия".

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

ЦСКА - Оренбург

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/867854/sevastian-terletckii/na-stadione-budto-zasel-khottabych

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