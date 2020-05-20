«Это не проблема, обычная болезнь». Футболист «Краснодара» Сулейманов — о коронавирусе
20 мая 2020, 23:17
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом в начале мая. 20-летний российский футболист признался, что болезнь протекала в легкой форме.
— Сейчас я не болею, все отлично и нормально. Я жду начала чемпионата. Очень хочется играть. Не думаю, что для меня или других каких-то футболистов — это большая проблема. Обычная болезнь, — сказал Сулейманов в прямом эфире Instagram.
В сезоне-2019/20 нападающий провел 31 матч за «Краснодар», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
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