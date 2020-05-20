«Хочу развеять слухи». Магомед-Шапи Сулейманов сделал заявление о болезни коронавирусом

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию о том, что ранее он переболел коронавирусом.

— Ребята, по коронавирусу. Хочу развеять слухи. Скажу вам так, я прилетел в Краснодар первого числа. Поехал домой. Ни с кем не контактировал. Был на карантине. Потом с 3-е на 4-е число у меня поднялась температура, я позвонил своему врачу. А потом мне вызвали скорою помощь. На следующий день я лег в больницу. Протекало все в легкой форме. Ничего страшного лично для себя не вижу. Для меня — это была обычная болезнь. Последние три теста — все отрицательные. Все нормально, ребят, — сказал Магомед-Шапи Сулейманов в прямом эфире Instagram.

В сезоне-2019/20 20-летний Сулейманов провел 31 матч за «быков», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.