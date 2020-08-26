«Это не моя работа». Тедеско не стал говорить о том, что Соболев не вызван в сборную России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался комментировать новость о том, что нападающий красно-белых Александр Соболев не получил вызов в сборную России на ближайшие матчи Лиги наций.

— Это не моя работа. Я не могу судить, — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ». — Я тренирую не сборную России, а «Спартак».

Однажды Соболев попадет в национальную команду. Александр — прекрасный игрок. Повторюсь, не могу комментировать этот вопрос, потому что уважаю своего коллегу и понимаю, какая сложная у него работа. В России выбор кандидатов в сборную очень большой — это всегда сложное решение.

Мы не обсуждали эту ситуацию. Говорили о предстоящей игре. И он сфокусирован на матче. Играть за «Спартак» — большой вызов. И он это понимает.