"Это быдло искало повод подраться". Избитый болельщик "Спартака" рассказал о конфликте на секторе

Болельщик "Спартака" по имени Илья, который в субботу бы избит на трибуне "Открытие Арены" во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, рассказал "СЭ", как возник конфликт.

– Я пришел на дерби, все было нормально, – отметил Илья. – То, что на меня говорят, что я был в невменяемом состоянии, – это все неправда. У меня свой протест, свое мнение, подчеркнутое этим шарфом (с оскорблениями Дениса Глушакова). Две недели назад на матче с "Зенитом" я отстоял 90 минут с этим шарфом над головой – мне никто слова не сказал, никаких претензий ко мне не было. А здесь у меня начали выдергивать этот шарф из рук.

– Я им сразу сказал: "Если вы хотите обсудить что-то, то давайте это сделаем в подтрибунке. Либо после матча обсудим", – продолжил болельщик. – Они искали повод подраться, эти пять человек, это быдло. Они были пьяными, а не я. Я предложил им просто встретиться после матча. Вроде все подутихло. Я постоял на трибуне, через 5 минут поднял шарф. Я ничего не заряжал против Глушакова, никому не навязывал свое мнение. Я просто поднял шарф. После этого у меня опять начали вырывать шарф, толкаться, пихаться, а потом мне прилетел удар. Я стал защищаться.

– В итоге на меня человек шесть полетели со всех сторон, уронили на бетонный пол и начали забивать руками и ногами. А потом я уже очнулся от нашатыря в подтрибунном помещении, где оказывают первую помощь, – сказал Илья.

Свою фамилию болельщик называть не стал. При этом сообщил, что ему 28 лет. (Илья Егоров)