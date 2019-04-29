Несмотря на неудовлетворительные результаты в весенней части чемпионата, "Спартак" еще сохраняет призрачные шансы на попадание в Лигу чемпионов. До занимающего третье лигочемпионское место "Краснодара" команде Олега Кононова – шесть очков.

Топ-5 в чемпионате России. Фото "СЭ"

За оставшиеся четыре тура "Спартак" может набрать максимум 12 очков. В случае 100-процентного результата красно-белых в этих играх и потери "Краснодаром" шести очков, москвичи будут выше команды Мурада Мусаева за счет личных встреч (1:0 и 1:1).

Еще один конкурент красно-белых – ЦСКА (личные встречи – 1:1, 0:2) – имеет четырехочковое преимущество над ними. Чтобы обойти принципиального соперника, спартаковцам стоит надеяться, что за следующие четыре игры команда Виктора Гончаренко наберет максимум семь очков. Учитывая календарь ЦСКА, такой вариант развития событий нельзя исключать – у него дерби с "Динамо", а следом игра в гостях с "Зенитом".

Также "Спартак" еще может догнать "Локомотив", который идет на втором месте. Но шансы на это совсем малы – красно-белые отстают от красно-зеленых на 9 очков. Причем календарь у "Локо" примерно такой же по сложности, как и у команды Кононова. Впрочем, если вдруг у этих соперников будет равно количество очков, "Спартак" опередит конкурента – благодаря личным встречам (1:1, 2:1).

Календарь топ-5 на финише чемпионата. Фото "СЭ"

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