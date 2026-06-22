Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче чемпионата мира-2026, Ленини забил гол

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий сборной Кабо-Верде и «Краснодара» Кевин Ленини. В концовке первого тайма уругвайская команда отыгралась и вышла вперед — отличились нападающие Максимилиано Араухо (на 44-й минуте) и Агустин Каноббио (на 45+6-й), которому ассистировал Араухо. На 61-й минуте вышедший на замену нападающий африканской команды Элио Варела вновь сделал счет равным.

На 68-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол Араухо (офсайд).

Сборная Уругвая нанесла два удара в створ ворот соперников, сборная Кабо-Верде — четыре удара.

Уругвай (два очка после двух матчей) идет на третьем месте в таблице группы H ЧМ-2026. Кабо-Верде (два очка) занимает третье место. В третьем туре они сыграют с Саудовской Аравией и Испанией соответственно. Матчи пройдут 27 июня.