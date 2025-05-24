ЭСК РФС согласилась с решением Казарцева не назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» (1:2).

По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Василий Казарцев правильно принял решение не назначить пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте после попадания мяча в руку защитника Витора Тормены. Отмечается, что положение руки не является очевидно наказуемым, так как рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь. Также подчеркивается, что сам защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

«Краснодар» перед последним 30-м туром РПЛ занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками.