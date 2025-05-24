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Судейство

ЭСК РФС согласилась с решением Казарцева не назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Сергей Ярошенко

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» (1:2).

По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Василий Казарцев правильно принял решение не назначить пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте после попадания мяча в руку защитника Витора Тормены. Отмечается, что положение руки не является очевидно наказуемым, так как рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь. Также подчеркивается, что сам защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

«Краснодар» перед последним 30-м туром РПЛ занимает первое место в турнирной таблице с 64 очками.

Источник: РФС
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Василий Казарцев
Витор Тормена
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Зенит

 7
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Ахмат

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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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