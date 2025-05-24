Флаг «Краснодара» подняли на главной площади города

В Краснодаре подняли флаг футбольного клуба «Краснодар» на главной площади города.

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли черно-зеленый флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперед, быки! Вперед к победе! Вперед к первому чемпионству!» — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо». Сине-бело-голубые в заключительном туре на своем поле примут «Ахмат».

Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.