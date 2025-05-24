Защитник «Зенита» Дркушич: «Динамо», выиграйте, пожалуйста»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич обратился к московскому «Динамо» перед матчем 30-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с «Краснодаром».

— Если бы вы могли обратиться к «Динамо», что бы сказали этому клубу?

— Выиграйте, пожалуйста!

— Верите в чудеса?

— Да, конечно. Всегда надо верить.

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на одно очко и может стать чемпионом, если «Краснодар» потеряет очки с «Динамо». Сине-бело-голубые в заключительном туре на своем поле примут «Ахмат».