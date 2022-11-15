Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 ноября, 17:28

Изидор опроверг информацию о возможном уходе из «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможной приостановке контракта с клубом.

«Я могу покинуть Россию? Нет! Это неправда!» — сказал Изидор «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Нужно уважать «Зенит», но никак не бояться»
Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»
Габулов о лучших вратарях РПЛ: «Акинфеев — первый, Селихов — второй»
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
В «Трабзонспоре» опровергли новость об интересе к Сычевому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК РФС признала правильным решение Москалева не удалять Малкома в матче «Краснодар» — «Зенит»

ЭСК РФС: Шадыханов правильно засчитал гол «Химок» на 50-й минуте матча с «Оренбургом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости