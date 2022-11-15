Изидор опроверг информацию о возможном уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможной приостановке контракта с клубом.

«Я могу покинуть Россию? Нет! Это неправда!» — сказал Изидор «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.